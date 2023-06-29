Глава Міноборони Британії виступає за спрощений вступ України до НАТО

Бен Воллес закликав розглянути прийняття України до НАТО без ПДЧ.

Країнам Північноатлантичного альянсу необхідно розглянути можливість вступу України до НАТО без виконання Плану дій щодо членства. Про це заявив міністр оборони Британії Бен Воллес, передає Reuters.

«Я думаю, що ми маємо абсолютно точно розглянути можливість відмови від Плану дій щодо членства (у питанні вступу України до НАТО - ред.)», - зазначив глава Міноборони.

Він також додав, що не може гарантувати угоди щодо вступу України без ПДЧ на саміті НАТО у Вільнюсі, який відбудеться 11-12 липня.

Міністр зазначив, що на зустрічі лідерів Альянсу «можна було б усунути інші перешкоди» для членства нашої країни.

Раніше Резніков назвав головний аргумент для запрошення України в НАТО.

Також Андрій Єрмак також заявив, що очікуваний результат саміту НАТО – запрошення України до Альянсу за спрощеною процедурою.

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