Голову Тернопільської обласної ради Головка звільнили з-під варти під заставу в 805 тисяч гривень, — ЗМІ

За очільника Тернопільської облради Михайла Головка внесли заставу 805 тисяч гривень та звільнили з-під варти.

Фото: Суспільне

Очільника Тернопільської обласної ради Михайла Головка звільнили з-під варти. Про це повідомив його адвокат Олександр Тананакін, передає «Суспільне».

За його словами, за Михайла Головка внесли заставу, тому він звільнений з-під варти.

«Коли буде наступне судове засідання невідомо, про це ще рано говорити», – сказав адвокат.

Як раніше повідомлялося, Вищий антикорупційний суд взяв під варту голову Тернопільської облради Михайла Головка з правом внесення застави у 805 тисяч гривень.

26 червня було повідомлено про підозру голові Тернопільської обласної ради Михайлу Головку та двом заступникам голови Тернопільської обласної військової адміністрації, яких викрито на проханні надати та одержанні неправомірної вигоди від бізнесмена-волонтера.

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