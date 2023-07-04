Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Кабмін на час воєнного стану обмежив націнку на вітчизняні яйця, батон, молоко

Урядовці продовжили на час воєнного стану та протягом трьох місяців після його скасування державне регулювання цін на окремі вітчизняні товари.

На водія склали протокол за ст. 130 після того, як він не захотів залишати свій мотоцикл на дорозі

Суд дійшов висновку, що власник мотоциклу не відмовлявся від медичного огляду, а лише хотів передати його товаришу.

Міністр економіки Юлія Свириденко дала термінове доручення щодо перевірки Національного агентства з акредитації: чи не зроблять винними «попередників»

«Судово-юридичній газеті» стало відомо, що державний секретар Мінекономіки Віталій Петрук і нинішній очільник Нацагентства з акредитації Сергій Костюк у різний час очолювали Державне агентство України з управління зоною відчуження, і є великі ризики щодо об’єктивності результатів перевірки НААУ.

ВАКС дозволив заочно розслідувати справу екснардепа Деркача

Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та дозволив спеціальне досудове розслідування стосовно екснардепа Андрія Деркача.

Прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури стане більше – буде новий конкурс

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повідомили, що у САП стане на 7 прокурорів більше.

  1. В Україні

Затриманий на хабарі голова Тернопільської облради Головко повернувся на роботу

08:05, 4 липня 2023
Після того, як Головко звільнився під заставу та повернувся на посаду, він дав пресконференцію.
Затриманий на хабарі голова Тернопільської облради Головко повернувся на роботу
Фото:Суспільне Тернопіль
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко, якого разом з двома заступниками голови Тернопільської військово-цивільної адміністрації затримали на хабарі, повернувся на роботу. Після повернення на робоче місце Головко дав пресконференцію для ЗМІ стосовно затримання НАБУ, передає «Суспільне».

«Тернопільська обласна рада працює, всі виконують покладені на них обов'язки і завдання, повноцінно робочий режим у нас триває. Із сьогоднішнього дня на роботі», – каже Головко.

Він також прокоментував судову справу, розпочату Національнти антикорупційнти бюро і Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою.

«Ті звинувачення, які мені інкримінують – неправомірна вигода, так би мовити, в народі хабар – ніщо інше, як повний маразм, абсурд і провокація. Обласна рада вже майже 2 роки не має жодного відношення до бюджету. Ми не виділяємо жодної копійки. Ми на це жодним чином не впливаємо. Так званий хабар чи неправомірна вигода, це в тому вигляді, якщо людина дає якісь послуги і за це їй якось розраховуються, чи віддячують. З нашої сторони не було жодних дій. Це ніщо інше, як просто підступна, цинічна провокація», – додав Головко.

Як раніше повідомлялося, Вищий антикорупційний суд взяв під варту голову Тернопільської облради Михайла Головка з правом внесення застави у 805 тисяч гривень.

26 червня було повідомлено про підозру голові Тернопільської обласної ради Михайлу Головку та двом заступникам голови Тернопільської обласної військової адміністрації, яких викрито на проханні надати та одержанні неправомірної вигоди від бізнесмена-волонтера.

Додамо, що голову Тернопільської обласної ради Головка звільнили з-під варти під заставу в 805 тисяч гривень.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Іван Калаур
    Іван Калаур
    заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Дмитро Лубінець
    Дмитро Лубінець
    уповноважений Верховної Ради України з прав людини
  • Володимир Бевзенко
    Володимир Бевзенко
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Володимир Сопрун
    Володимир Сопрун
    суддя Вінницького апеляційного суду
  • Ірина Огренич
    Ірина Огренич
    суддя Київського районного суду м. Одеси