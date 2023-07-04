Затриманий на хабарі голова Тернопільської облради Головко повернувся на роботу

Після того, як Головко звільнився під заставу та повернувся на посаду, він дав пресконференцію.

Фото:Суспільне Тернопіль

Голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко, якого разом з двома заступниками голови Тернопільської військово-цивільної адміністрації затримали на хабарі, повернувся на роботу. Після повернення на робоче місце Головко дав пресконференцію для ЗМІ стосовно затримання НАБУ, передає «Суспільне».

«Тернопільська обласна рада працює, всі виконують покладені на них обов'язки і завдання, повноцінно робочий режим у нас триває. Із сьогоднішнього дня на роботі», – каже Головко.

Він також прокоментував судову справу, розпочату Національнти антикорупційнти бюро і Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою.

«Ті звинувачення, які мені інкримінують – неправомірна вигода, так би мовити, в народі хабар – ніщо інше, як повний маразм, абсурд і провокація. Обласна рада вже майже 2 роки не має жодного відношення до бюджету. Ми не виділяємо жодної копійки. Ми на це жодним чином не впливаємо. Так званий хабар чи неправомірна вигода, це в тому вигляді, якщо людина дає якісь послуги і за це їй якось розраховуються, чи віддячують. З нашої сторони не було жодних дій. Це ніщо інше, як просто підступна, цинічна провокація», – додав Головко.

Як раніше повідомлялося, Вищий антикорупційний суд взяв під варту голову Тернопільської облради Михайла Головка з правом внесення застави у 805 тисяч гривень.

26 червня було повідомлено про підозру голові Тернопільської обласної ради Михайлу Головку та двом заступникам голови Тернопільської обласної військової адміністрації, яких викрито на проханні надати та одержанні неправомірної вигоди від бізнесмена-волонтера.

Додамо, що голову Тернопільської обласної ради Головка звільнили з-під варти під заставу в 805 тисяч гривень.

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