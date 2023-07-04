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Задержанный на взятке глава Тернопольского облсовета Головко вернулся на работу

08:05, 4 июля 2023
После того, как Головко освободился под залог и вернулся в должность, он дал пресс-конференцию.
Задержанный на взятке глава Тернопольского облсовета Головко вернулся на работу
Фото:Суспільне Тернопіль
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Глава Тернопольского областного совета Михаил Головко, которого вместе с двумя заместителями председателя Тернопольской военно-гражданской администрации задержали на взятке, вернулся на работу. По возвращении на рабочее место Головко дал пресс-конференцию для СМИ относительно задержания НАБУ, передает «Суспільне».

«Тернопольский областной совет работает, все выполняют возложенные на них обязанности и задачи, полноценно рабочий режим у нас продолжается. С сегодняшнего дня на работе», – говорит Головко.

Он также прокомментировал судебное дело, начатое Национальными антикоррупционными бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратурой.

«Обвинения, которые мне инкриминируют – неправомерная выгода, так сказать, в народе взятка – ничто иное, как полный маразм, абсурд и провокация. Областной совет уже почти 2 года не имеет никакого отношения к бюджету. Мы не выделяем ни копейки. Мы на это никак не влияем. Так называемая взятка или неправомерная выгода, это в том виде, если человек дает какие-то услуги и за это ему как-то рассчитываются или благодарят. С нашей стороны не было никаких действий. Это не что иное, как просто коварная, циничная провокация», – добавил Головко.

Как ранее сообщалось, Высший антикоррупционный суд взял под стражу главу Тернопольского облсовета Михаила Головко с правом внесения залога в 805 тысяч гривен.

26 июня было сообщено о подозрении председателю Тернопольского областного совета Михаилу Головко и двум заместителям председателя Тернопольской областной военной администрации, которые разоблачены по просьбе предоставить и получению неправомерной выгоды от бизнесмена-волонтера.

Добавим, что главу Тернопольского областного совета Головку освободили из-под стражи под залог в 805 тысяч гривен.

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