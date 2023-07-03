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На восточном фронте враг сосредоточил более 180 тысяч военных — в ВСУ раскрыли детали

20:38, 3 июля 2023
рф пытается наступать на Лимано-Купянском направлении.
На восточном фронте враг сосредоточил более 180 тысяч военных — в ВСУ раскрыли детали
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На Лимано-Купянском и Бахмутском направлениях россияне держат армию более 180 тысяч военных. Об этом сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

«Там (на Лимано-Купянском направлении – ред.) собрано достаточно мощная группировка, более 120 вражеских войск.

Это воздушно-десантные войска оккупанта, механизированные подразделения. Также подразделения боевого армейского резерва «Барс», территориальные войска. Также из того, что новое появилось, набираются штурмовые роты «шторм Z», которые набираются при их военкоматах из людей, у которых есть проблемы с криминалом.

По всей нашей зоне (Восточной группировки войск – ред.) более 180 тысяч… По своей длине зона Лимано-Купьянского направления больше и поэтому враг там больше концентрируется. На Бахмутском – около 50 тысяч войск», – отметил он.

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