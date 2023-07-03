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  1. В Украине

Власти разрабатывают алгоритм действий в случае эвакуации населения с территорий вблизи Запорожской АЭС

20:24, 3 июля 2023
В частности, представители ОВА обсудили план действий центральных и местных органов исполнительной власти по аварии на Запорожской АЭС.
Власти разрабатывают алгоритм действий в случае эвакуации населения с территорий вблизи Запорожской АЭС
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Власти разрабатывают алгоритм действий в случае эвакуации населения с территорий вблизи Запорожской АЭС – пути и способы эвакуации, а также места приема эвакуированных. Об этом шла речь на заседании Координационного штаба по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения под председательством вицепремьера Ирины Верещук.

В нем приняли участие представители областных военных администраций, АО «Укрзализныця» и другие.

Участники обсудили план действий центральных и местных органов исполнительной власти по аварии на Запорожской АЭС.

На заседании акцентировали внимание на вопросе эвакуации гражданского населения в более безопасные регионы. В первую очередь – на эвакуации детей, стариков и маломобильных лиц.

Представители ОВА отчитались о подготовке к эвакуации гражданского населения. В то же время представители принимающих общин сообщили о готовности к приему эвакуированных.

В частности, Верещук поручила АО «Укрзализныця» и областным военным администрациям определить оптимальные маршруты для эвакуации.

«Мы на войне. Поэтому должны быть готовы к любому развитию событий. Наши действия должны быть четкими и слаженными», – подчеркнула Верещук.

Ранее в ГУР сообщили, что оккупанты уменьшают присутствие на территории Запорожской АЭС. Это происходит на фоне информации об угрозе взрыва станции россиянами.

Добавим, что в ISW оценили риски подрыва оккупантами ЗАЭС: есть три сценария возможного результата событий.

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