Влада розробляє алгоритм дій у разі евакуації населення із територій поблизу Запорізької АЕС

Зокрема, представники ОВА обговорили план дій центральних та місцевих органів виконавчої влади у разі аварії на Запорізькій АЕС.

Влада розробляє алгоритм дій у разі евакуації населення з територій поблизу Запорізької АЕС – шляхи та способи евакуації, а також місця прийому евакуйованих. Про це йшлося на засіданні Координаційного штабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану під головуванням віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук.

У ньому взяли участь представники обласних військових адміністрацій, АТ «Укрзалізниця» й інші.

Учасники обговорили план дій центральних та місцевих органів виконавчої влади у разі аварії на Запорізькій АЕС.

На засіданні акцентували увагу на питанні евакуації цивільного населення до більш безпечних регіонів. У першу чергу – на евакуації дітей, людей похилого віку та маломобільних осіб.

Представники ОВА прозвітували щодо підготовки до евакуації цивільного населення. Водночас представники приймаючих громад повідомили щодо готовності до прийому евакуйованих.

Зокрема, Верещук доручила АТ «Укрзалізниця» й обласним військовим адміністраціям визначити найоптимальніші маршрути для евакуації.

«Ми на війні. Тому маємо бути готові до будь-якого розвитку подій. Наші дії мають бути чіткими та злагодженими», – підкреслила Верещук.

Раніше у ГУР повідомили, що окупанти зменшують присутність на території Запорізької АЕС. Це відбувається на тлі інформації про загрозу підриву станції росіянами.

Додамо, що в ISW оцінили ризики підриву окупантами ЗАЕС: є три сценарії можливого результату подій.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.