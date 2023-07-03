На східному фронті ворог зосередив понад 180 тисяч військових, — у ЗСУ розкрили деталі

рф намагається наступати на Лимано-Куп'янському напрямку.

На Лимано-Куп’янському і Бахмутському напрямках росіяни тримають армію більше 180 тисяч військових. Про це повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

«Там (на Лимано-Куп’янському напрямку – ред.) зібрано доволі потужне угруповання, більше 120 ворожих військ.

Це повітряно-десантні війська окупанта, механізовані підрозділи. Також підрозділи бойового армійського резерву "Барс", територіальні війська. Також із того, що нове з’явилося, штурмові роти «шторм Z», які набираються при їхніх військкоматах з людей, в яких є проблеми із криміналом.

По всій нашій зоні (Східного угруповання військ – ред.) більше 180 тисяч… За своєю довжиною зона Лимано-Куп’янського напрямку більша і тому ворог там більше концентрується. На Бахмутському – близько 50 тисяч військ», — зазначив він.

Ворог намагається наступати на Лимано-Куп'янському напрямку. Там зараз фіксують найбільшу кількість ворожих артобстрілів — 595 за добу.

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