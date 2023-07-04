Обвинял в войне «сатанинскую мафию»: в Киеве будут судитьТikТоk блогера

Киевлянин в соцсетях распространял видеозаписи с отрицанием вооруженной агрессии рф против Украины, а также призвал сопротивляться украинским правоохранителям.

Фото: gp.gov.ua

В Киеве будут судить ТikТоk блогера, отрицавшего вооруженную агрессию рф. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, киевлянин после начала полномасштабного вторжения рф в Украину, используя собственную страницу в соцсети ТikТоk, распространял для неограниченного круга пользователей видеозаписи с отрицанием вооруженной агрессии рф против Украины.

Также в своих видеоматериалах мужчина пытался снять с рф ответственность за полномасштабную войну в Украине и обвинял во всем «сатанинскую мафию».

Кроме того, блогер призвал всех зрителей контента объединяться и оказывать активное сопротивление украинским правоохранителям.



Выводами судебной лингвистической экспертизы подтверждено, что высказывания в опубликованных материалах носят пропагандистский характер и направлены на призывы к насильственному изменению конституционного строя и оправданию вооруженной агрессии рф против Украины, отмечают в прокуратуре.

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