Эксперты посчитали, какая из стран Европы наибольше выделила средств на убежище для украинцев

В Кильском институте мировой экономики подсчитали, сколько средств правительства европейских стран выделили на убежище для украинцев.

Фото: Янош Немеш

По состоянию на сегодняшний день правительства европейских стран выделили на убежище для украинцев уже более 43 млрд евро. Об этом говорится в исследовании Кильского института мировой экономики, пишет Минреинтеграция.

Речь идет о расходах на денежные выплаты, предоставления жилья, медицинской помощи, образовательных услугах, а также обеспечения продуктами питания и средствами первой необходимости.

По данным аналитиков, среди принимающих украинцев европейских стран наибольшую сумму средств потратила Польша. Она составляет более 12 млрд евро.

На втором месте по этому показателю оказалась Германия. Ее расходы на украинских искателей убежища составили почти 11 млрд евро.



Значительные средства для украинцев потратили Чехия (2,94 млрд евро), Испания (2,24 млрд евро), Франция (2,04 млрд евро), Румыния (1,26 млрд евро), Швейцария (1,16 млрд евро) ) и Италия (1,15 млрд евро).

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