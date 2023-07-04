В Украине изменились правила наследования во время военного положения, инфографика

У украинцев есть шесть месяцев для того, чтобы принять или отказаться от наследства.

В Украине возвращаются довоенные нормы вступления в права наследования, согласно которым у украинцев будет шесть месяцев для того, чтобы принять или отказаться от наследства. Об этом напоминает Координационный центр по оказанию бесплатной правовой помощи.

Так, в начале войны был предусмотрен дополнительный срок в 4 месяца для принятия или отказа от наследства. Следовательно, срок вступления в наследство был – 10 месяцев.

С 19.06.2023 г. вступил в силу подпункт 2 пункта 3 постановления Кабинета Министров Украины от 9 мая 2023 г. №469, которым вернули довоенный срок принятия или отказа от наследства - 6 месяцев.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.