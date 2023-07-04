В Україні змінилися правила спадкування під час воєнного стану, інфографіка

В українців є шість місяців для того, щоб прийняти або відмовитися від спадщини.

В Україні повертаються довоєнні норми вступу в права спадкування, згідно з якими в українців буде шість місяців для того, щоб прийняти або відмовитися від спадщини. Про це нагадує Координаційний центр з надання безоплатної правової допомоги.

Так, на початку війни було передбачено додатковий строк у 4 місяці для прийняття або відмови від спадщини. Отже, строк вступу у спадщину був – 10 місяців.

З 19.06.2023 р. набрав чинність підпункт 2 пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 9 травня 2023 р. №469, яким повернули довоєнний строк прийняття або відмови від спадщини - 6 місяців.

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