У ПФУ уточнили, на скільки днів можна отримати лікарняний для догляду за повнолітнім родичем

У Пенсійному фонді розповіли, на який термін можна отримати лікарняний догляду за повнолітнім членом родини і про винятки, за яких цей термін може бути продовжений.

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У Пенсійному фонді нагадали, на яку кількість днів можна отримати лікарняний для догляду за повнолітнім членом родини.

Допомога по тимчасовій непрацездатності для догляду за хворим повнолітнім членом сім’ї (старше 14 років) надається з першого дня непрацездатності, але не більш як на три календарні дні.

У виняткових випадках – з урахуванням тяжкості хвороби члена сім’ї та побутових обставин – термін лікарняного може бути продовжено не більш як на сім календарних днів.

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