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  1. Общество

В ПФУ уточнили, на сколько дней можно получить больничный по уходу за совершеннолетним родственником

21:44, 4 июля 2023
В Пенсионном фонде рассказали, на какой срок можно получить больничный уход за совершеннолетним членом семьи и об исключениях, при которых этот срок может быть продлен.
В ПФУ уточнили, на сколько дней можно получить больничный по уходу за совершеннолетним родственником
Фото из открытых источников
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В Пенсионном фонде напомнили, на какое количество дней можно получить больничный по уходу за совершеннолетним членом семьи.

Пособие по временной нетрудоспособности по уходу за больным совершеннолетним членом семьи (старше 14 лет) предоставляется с первого дня нетрудоспособности, но не более чем на три календарных дня.

В исключительных случаях – с учетом тяжести болезни члена семьи и бытовых обстоятельств – срок больничного может быть продлен не более чем на семь календарных дней.

Ранее сообщалось, как определить обязательный процент платежа при назначении субсидии.

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