Избран председатель Любашевского районного суда Одесской области

Председателем суда избран Олег Вужиловский.

30 июня было проведено собрание судей Любашевского районного суда Одесской области, на повестку дня которого был вынесен вопрос об избрании председателя суда. Об этом сообщает Территориальное управление Государственной судебной администрации Украины в Одесской области.

Собранием судей путем тайного голосования председателем Любашевского районного суда Одесской области избран Вужиловский Олег Владимирович.

В соответствии с Законом Украины «О судоустройстве и статусе судей» председатель суда избирается на должность собранием судей путем тайного голосования большинством от количества судей соответствующего суда сроком на три года, но не более чем на срок полномочий судьи в порядке, определенном законом.

Ранее мы писали, что избран председатель Перемышлянского районного суда Львовской области.

Также избран председатель Снятинского районного суда Ивано-Франковской области.

Еще мы писали, что избрали главу Оболонского районного суда города Киева.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.