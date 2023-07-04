В Кыргызстане совершеннолетние жители смогут брать имя по матери

Конституционный суд Кыргызстана разрешил жителям страны с 16 лет указывать в документах имя по матери вместо отчества.

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В Кыргызстане взрослые жители страны теперь имеют право вместо отчества указывать в документах имя по матери. Об этом пишет Tengrinews.kz.

По данным издания, Конституционный суд Кыргызстана разрешил совершеннолетним использовать имя по матери.

В решении суда говорится, что отсутствие «выбора дееспособного гражданина между именем отчества и матери создает условия для нарушения принципов равенства и запрета дискриминации по признаку пола».

Ранее в суд обратилась местная активистка Алтын Капалова, требовавшая дать ей возможность указать по матери вместо отчества в документах своих детей.

Суд отклонил иск, считая, что это нарушит интересы детей, поскольку «в традиционном обществе они могут стать жертвой буллинга и стигматизации».

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