У Киргистані повнолітні жителі зможуть брати ім'я по матері

Конституційний суд Киргизстану дозволив жителям країни з 16 років вказувати в документах ім'я по матері замість ім'я по батькові.

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У Киргистані дорослі жителі країни відтепер мають право замість по батькові вказувати в документах ім'я по матері. Про це пише Tengrinews.kz.

За даними видання, Конституційний суд Киргизстану дозволив повнолітнім використовувати ім'я по матері.

У рішенні суду йдеться, що відсутність «вибору дієздатного громадянина між іменем по батькові та по матері створює умови для порушення принципів рівності та заборони дискримінації за ознакою статі».

Раніше до суду звернулася місцева активістка Алтин Капалова, яка вимагала дати їй можливість вказати по матері замість по батькові у документах своїх дітей.

Суд відхилив її позов, вважаючи, що це порушить інтереси дітей, оскільки «у традиційному суспільстві вони можуть стати жертвою булінгу та стигматизації».

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