У Києві оголошено електронні земельні торги: на аукціон виставили ще три ділянки

Перший аукціон відбудеться вже 12 липня.

У Києві на електронні торги з продажу права власності виставлені ще три земельні ділянки . Про це повідомив Департамент земельних ресурсів КМДА.

Йдеться про наступні ділянки:

вул. Академіка Заболотного, 47, Голосіївський район – для будівництва, експлуатації та обслуговування торговельного центру із закладами громадського харчування;

вул. Крайня, 1-В, Деснянський район – для будівництва та експлуатації автомийки;

вул. Академіка Заболотного, 5-Б, Голосіївський район – для будівництва, експлуатації та обслуговування механізованого гаража.

Окрім того, на аукціон з оренди виставлені 5 земельних ділянок для експлуатації та обслуговування паркінгів і автостоянок. Перший аукціон відбудеться вже 12 липня.

Детально ознайомитися з лотами можна за посиланням.

Раніше ми писали, що у Києві оголошено перші електронні земельні торги.

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