В Киеве объявлены электронные земельные торги: на аукцион выставили еще три участка

Первый аукцион пройдет уже 12 июля.

В Киеве на электронные торги по продаже права собственности выставлены еще три земельных участка. Об этом сообщил Департамент земельных ресурсов КГГА.

Речь идет о следующих участках:

ул. Академика Заболотного, 47, Голосеевский район – для строительства, эксплуатации и обслуживания торгового центра с общепитами;

ул. Крайняя, 1-В, Деснянский – для строительства и эксплуатации автомойки;

ул. Академика Заболотного, 5-Б Голосеевский район – для строительства, эксплуатации и обслуживания механизированного гаража.

Кроме того, на аукцион по аренде выставлены 5 земельных участков для эксплуатации и обслуживания паркингов и автостоянок. Первый аукцион пройдет уже 12 июля.

Подробно ознакомиться с лотами можно по ссылке.

Ранее мы писали, что в Киеве объявлены первые электронные земельные торги.

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