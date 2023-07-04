В Киеве объявлены электронные земельные торги: на аукцион выставили еще три участка

В Киеве на электронные торги по продаже права собственности выставлены еще три земельных участка. Об этом сообщил Департамент земельных ресурсов КГГА.
Речь идет о следующих участках:
ул. Академика Заболотного, 47, Голосеевский район – для строительства, эксплуатации и обслуживания торгового центра с общепитами;
ул. Крайняя, 1-В, Деснянский – для строительства и эксплуатации автомойки;
ул. Академика Заболотного, 5-Б Голосеевский район – для строительства, эксплуатации и обслуживания механизированного гаража.
Кроме того, на аукцион по аренде выставлены 5 земельных участков для эксплуатации и обслуживания паркингов и автостоянок. Первый аукцион пройдет уже 12 июля.
Подробно ознакомиться с лотами можно по ссылке.
Ранее мы писали, что в Киеве объявлены первые электронные земельные торги.
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