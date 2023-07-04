Может ли налоговая обращаться в суд о прекращении деятельности юрлица или ФЛП

ГНС может обращаться в суд о вынесении судебного решения о прекращении юридических лиц или предпринимательской деятельности физических лиц – предпринимателей.

Главное управление Государственной налоговой службы в г. Киеве разъяснило, может ли ГНС обращаться в суд о прекращении деятельности юрлица или ФЛП.

Предпринимательская деятельность прекращается из решения суда в случаях, предусмотренных Хозяйственным кодексом Украины и другими законами (абзац пятый ч. 1 ст. 51 ХКУ).

Подпунктом 20.1.37 НКУ определено, что контролирующие органы имеют право в случаях, установленных законом, обращаться в суд о прекращении юридического лица и прекращении физическим лицом – предпринимателем предпринимательской деятельности и/или о признании недействительными учредительных (учредительных) документов хозяйствующих субъектов.

Согласно п. 67.2 НКУ контролирующие органы в установленном законом порядке вправе обращаться в суд о вынесении судебного решения о:

прекращение юридических лиц или предпринимательской деятельности физических лиц – предпринимателей;

отмена государственной регистрации прекращения юридических лиц или предпринимательской деятельности физических лиц – предпринимателей;

отмена государственной регистрации изменений в учредительные документы.

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