Чи може податкова звертатися до суду щодо припинення діяльності юрособи або ФОПа

ДПС може звертатися до суду про винесення судового рішення щодо припинення юридичних осіб або підприємницької діяльності фізичних осіб – підприємців.

Головне управління Державної податкової служби у м. Києві роз’яснило, чи може ДПС звертатися до суду щодо припинення діяльності юрособи або ФОПа.

Підприємницька діяльність припиняється на підставі рішення суду у випадках, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами (абзац п’ятий ч. 1 ст. 51 ГКУ).

Підпунктом 20.1.37 ПКУ визначено, що контролюючі органи мають право у випадках, встановлених законом, звертатися до суду щодо припинення юридичної особи та припинення фізичною особою – підприємцем підприємницької діяльності та/або про визнання недійсними установчих (засновницьких) документів суб’єктів господарювання.

Згідно з п. 67.2 ПКУ контролюючі органи в установленому законом порядку мають право звертатися до суду про винесення судового рішення щодо:

припинення юридичних осіб або підприємницької діяльності фізичних осіб – підприємців;

скасування державної реєстрації припинення юридичних осіб або підприємницької діяльності фізичних осіб – підприємців;

скасування державної реєстрації змін до установчих документів.

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