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НАЗК пропонує посилити заборону фінансувати партії держпідприємствам - законопроєкт

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, яким пропонується заборонити державним підприємствам жертвувати гроші політичним партіям.

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НАЗК пропонує посилити заборону фінансувати партії держпідприємствам - законопроєкт

11:02, 4 липня 2023
У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, яким пропонується заборонити державним підприємствам жертвувати гроші політичним партіям.
НАЗК пропонує посилити заборону фінансувати партії держпідприємствам - законопроєкт
Фото: youcontrol.com.ua
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Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт  №9419 авторства голови Нацагентства з питань запобігання корупції Олександра Новікова про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо мінімізації потенційного олігархічного впливу на політичні партії, залучення до діяльності політичних партій осіб з інвалідністю та удосконалення механізму державного фінансування статутної діяльності політичної партії, яким, серед іншого пропонується посилити заборону на фінансування політичних партій державними підприємствами.

Законопроєктом пропонується внести зміни до статті 15 закону «Про політичні партії» та встановити, що не допускається здійснення внесків на підтримку політичних партій юридичними особами, в яких більше 10 відсотків статутного капіталу або більше 10 відсотків голосів у вищому органі управління прямо або опосередковано належать державі та/або органам місцевого самоврядування.

Для порівняння чинна редакція частини третьої статті 15 закону встановлює заборону на фінансування партій юридичними особами, в яких не менше 10 відсотків статутного капіталу або прав голосу прямо або опосередковано належать державі, органам місцевого самоврядування.

Крім цього пропонується внести зміни до порядку розподілу бюджетних коштів на діяльність партій та передбачити, що 5 відсотків державних коштів — розподіляється порівну між політичними партіями за умови, якщо за результатами виборів у політичної сили, яка потрапила до Верховноъ Ради принаймі  1 депутат буде особою з інвалідністю.  10% і надалі розподілятимуться порівну між політичними партіями за умови, якщо у їх парламентських фракцій буде принаймі третина депутаток.

Водночас визначено, що коли жодна політична партія не дотримуватиметься гендерної квоти чи квоти на кількість осіб з інвалідністю серед депутатів, то фінансування здійснюватиметься бех врахування квот.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, яким пропонується обмежити максимальний розмір внеску на підтримку партій.

Автор: Ярослав Конощук

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