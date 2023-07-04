Отримав російське громадянство та співпрацював з окупантами: підозрюють підприємця з Луганщини

Власника української фірми, яка займається торгівлею зерна, підозрюють у співпраці з ворогом.

Фото: AgroPolit.com

Підприємця з Луганщини підозрюють у колабораційної діяльності . Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, власник української фірми, яка займається вирощуванням та торгівлею зерном, перебуваючи на тимчасово окупованій території Луганської області, погодився на співпрацю з окупантами.

Після того, як чоловік отримав російське громадянство, у листопаді 2022 року він перереєстрував товариство у так званих «органах юстиції лнр» та призначив себе на посаду «директора ООО».

Надалі він продовжив здійснювати господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території.



У межах слідства за клопотанням прокуратури банківські рахунки товариства та підозрюваного арештовано, а кошти розміщені на них у розмірі майже 500 млн гривень передано на користь ЗСУ.



Оскільки підозрюваний перебуває на тимчасово окупованій території Луганської області, прокуратурою вживаються заходи для здійснення спеціального досудового розслідування, додають у відомстві.

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