Вища рада правосуддя звільнила трьох суддів у відставку

Суддів звільнено у зв’язку з поданням заяв про відставку.

У вівторок, 4 липня, на засіданні Вищої ради правосуддя розглянуто матеріали щодо звільнення суддів за загальними обставинами. Про це повідомляє ВРП.

Вища рада правосуддя вирішила звільнити трьох суддів у зв’язку з поданням заяв про відставку, а саме:

Карнасевич Ганну Іванівну – з посади Самбірського міськрайонного суду Львівської області;

Ковбасу Юрія Петровича – з посади судді Вінницького міського суду Вінницької області;

Пантелієнко Валентину Григорівну – з посади судді Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області.

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