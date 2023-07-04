Высший совет правосудия уволил трех судей в отставку

Судьи уволены в связи с подачей заявлений об отставке.

Во вторник, 4 июля, на заседании Высшего совета правосудия рассмотрены материалы об увольнении судей по общим обстоятельствам. Об этом сообщает ВСП.

Высший совет правосудия решил уволить трех судей в связи с подачей заявлений об отставке, а именно:

Карнасевич Анну Ивановну – с должности Самборского горрайонного суда Львовской области;

Ковбасу Юрия Петровича – с должности судьи Винницкого городского суда Винницкой области;

Пантелиенко Валентину Григорьевну – с должности судьи Нежинского горрайонного суда Черниговской области.

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