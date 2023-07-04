Суд Киева признал виновным в государственной измене крымского регионала Лукашева, поддержавшего аннексию

Днепровский райсуд Киева признал виновным в государственной измене бывшего депутата Верховной Рады АР Крым от Партии регионов Игоря Лукашева.

Днепровский районный суд Киева признал виновным в государственной измене бывшего депутата Верховной Рады АР Крым от «Партии регионов» Игоря Лукашева. Об этом говорится в приговоре суда от 23 июня.

Так, 11 марта 2014 года парламентарий поддержал аннексию полуострова и голосовал за создание «Республики Крым» и проведение референдума за присоединение к россии.

Через месяц на заседании уже российского оккупационного органа «государственный совет Республики Крым» Лукашев голосовал за новую конституцию, согласно которой Крым является частью рф. В судебном заседании пересмотрели видео, на котором среди 88 голосующих депутатов «за» так называемую Конституцию, присутствующее лицо похоже на Лукашева.

В суде бывший министр курортов и туризма АР Крым рассказал, что лично знал Лукашева. В 2014-м свидетель с семьей уехал в Киев. В видеосюжете СМИ он узнал Лукашева, голосовавшего за аннексию.

Лукашева заочно приговорили к 12 годам лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества. Наказание он будет отбывать с момента фактического задержания.

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