Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Депутаты готовятся расширить перечень лиц, признанных лицами с инвалидностью в результате войны

Предлагается отнести к лицам с инвалидностью в результате войны военнослужащих, которые были ранены из-за ракетных, артиллерийских или авиаударов по учебным центрам.

Полиграф показал, что 17 из 43 кандидатов на главу САП употребляли наркотики, — глава комиссии Катерина Коваль

Глава Конкурсной комиссии по отбору руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщила, что 17 из 43 участников конкурса на руководителя САП употребляли наркотические средства и привела в комментариях ссылку на законопроект о проверке судей на полиграфе.

Следственная судья Сосновского райсуда Черкасс Елена Борейко грубо нарушила нормы Инструкции по делопроизводству

Следственная судья Сосновского райсуда Черкасс Елена Борейко выдает сторонам уголовного производства определения без соблюдения требований Инструкции по делопроизводству в местных и апелляционных судах Украины.

Не богаты: НАПК предлагает отменить спецпроверку некоторых следователей и дознавателей и полную проверку их деклараций

По мнению НАПК, распространение на категорию дознавателей требований по обязательной полной проверке деклараций и проведению специальной проверки является обременительным, и, как показала практика, их декларации не содержат богатства.

Судью, оправдывавшую нападение РФ на Украину, помогли задокументировать коллеги

Судья Звенигородского райсуда Черкасской области Светлана Федорец наговорила на работе на уголовное производство.

  1. В мире

Латвия возобновила выдачу виз россиянам, но при определенных условиях

12:38, 4 июля 2023
Латвия частично возобновила выдачу виз россиянам, которую приостанавливала во время мятежа ЧВК «Вагнер».
Латвия возобновила выдачу виз россиянам, но при определенных условиях
Фото из открытых источников
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Латвия возобновила выдачу виз россиянам, но только в отдельных случаях. Об этом пишет Delfi со ссылкой на пресс-службу МИД.

Отмечается, что с 4 июля Министерство иностранных дел частично возобновила прием заявлений на получение визы от граждан рф в дипломатических и консульских представительствах Латвии за рубежом.

Теперь заявление на получение визы смогут подать родственники граждан и резидентов Латвии, родственники граждан других стран ЕС и Европейской экономической зоны, а также тех, чья поездка имеет гуманитарные причины – например, в связи с серьезной болезнью близкого человека или похоронами.

В МИД отметили, что каждое заявление на получение визы будет рассматриваться индивидуально, и заявитель должен предоставить документальные подтверждения принадлежности к одной из категорий исключения.

Напомним, прием заявлений на получение визы от россиян в посольствах Латвии за границей был временно приостановлен в связи с военным мятежом ЧВК «Вагнер» и его основателя Евгения Пригожина в рф.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Роман Бабій
    Роман Бабій
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Роман Сацький
    Роман Сацький
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Олександр Кармазін
    Олександр Кармазін
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Назарій Дулебко
    Назарій Дулебко
    голова Сихівського районного суду м. Львова