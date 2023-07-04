Латвия возобновила выдачу виз россиянам, но при определенных условиях

Латвия частично возобновила выдачу виз россиянам, которую приостанавливала во время мятежа ЧВК «Вагнер».

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Латвия возобновила выдачу виз россиянам, но только в отдельных случаях. Об этом пишет Delfi со ссылкой на пресс-службу МИД.



Отмечается, что с 4 июля Министерство иностранных дел частично возобновила прием заявлений на получение визы от граждан рф в дипломатических и консульских представительствах Латвии за рубежом.



Теперь заявление на получение визы смогут подать родственники граждан и резидентов Латвии, родственники граждан других стран ЕС и Европейской экономической зоны, а также тех, чья поездка имеет гуманитарные причины – например, в связи с серьезной болезнью близкого человека или похоронами.



В МИД отметили, что каждое заявление на получение визы будет рассматриваться индивидуально, и заявитель должен предоставить документальные подтверждения принадлежности к одной из категорий исключения.



Напомним, прием заявлений на получение визы от россиян в посольствах Латвии за границей был временно приостановлен в связи с военным мятежом ЧВК «Вагнер» и его основателя Евгения Пригожина в рф.

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