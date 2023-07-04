Андрей Костин провел первую рабочую встречу с украинскими прокурорами в Международном центре для расследования вторжения рф в Украину

Международный центр начал свою работу 3 июля 2023 года на базе Евроюста в Гааге.

Фото: ОГП

Генеральный прокурор Андрей Костин провел первую рабочую встречу с украинскими прокурорами в Международном центре преследования за преступление агрессии против Украины (ICPA) в Гааге. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.

На встрече определили объем работы и ключевые приоритеты. Стратегической целью является привлечение к ответственности политического и военного руководства рф.

«Здесь творится история: мы закладываем основу будущего трибунала», – подчеркнул Андрей Костин.

Международный центр по преследованию за преступление агрессии против Украины начал свою работу 3 июля 2023 года на базе Евроюста в Гааге.

ICPA является уникальным судебным центром, интегрированным в Евроюст по содействию национальным расследованием преступления агрессии, связанного с войной в Украине. Благодаря ICPA независимые прокуроры из разных стран смогут ежедневно сотрудничать в едином месте, быстро и эффективно обмениваться доказательствами и согласовывать общую стратегию расследования и обвинения.

ICPA будет способствовать эффективной подготовке дел и будет участвовать в любом будущем судебном преследовании за преступление агрессии, независимо от юрисдикции, в которую будут представлены на рассмотрение дела.

Участники ICPA получат индивидуальную оперативную, техническую, логистическую и финансовую поддержку Евроюста. База данных доказательств основных международных преступлений (CICED), руководимая Евроюстом, будет играть главную роль в обеспечении деятельности ICPA.

Кроме Украины, в начальной фазе работы ICPA принимают участие пять участников Совместной следственной группы (JIT) – Литва, Латвия, Эстония, Польша и Румыния. После подписания Меморандума о взаимопонимании с участниками JIT, Соединенные Штаты назначили специального прокурора по преступлению агрессии, которое будет способствовать деятельности ICPA.

В ближайшие месяцы к участникам центра ICPA присоединятся другие страны и организации, в частности МУС и Консультативная миссия ЕС в Украине. Страны, обладающие информацией или доказательствами, относящимися к расследованию преступления агрессии против Украины, также могут обратиться с просьбой о своем участии.

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