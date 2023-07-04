Помогал россиянам бить по жилым домам: разоблачен житель Николаева

В Николаеве местный житель сотрудничал с оккупантами и передавал им данные о расположении военных и гражданских объектов на территории города.

Фото: gp.gov.ua

Житель Николаева передавал оккупантам данные о военных и гражданских объектах на территории города. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, в начале 2023 года мужчина добровольно согласился сотрудничать с представителями спецслужб рф. Он собирал и передавал через Telegram информацию о местах дислокации подразделений ВСУ.

«В июне 2023 подозреваемый передал координаты расположения объектов гражданской инфраструктуры в Николаеве.

При этом мужчина отдавал себе отчет, что предоставленную им информацию враг может использовать для нанесения ракетных ударов по этим объектам.

Он также предусматривал общественно опасные последствия в виде гибели гражданского населения и разрушения жилых домов.

Благодаря скоординированным действиям правоохранителей заранее было предотвращено совершение уголовного правонарушения», – говорится в сообщении прокуратуры.

В настоящее время злоумышленнику сообщено о подозрении в государственной измене и в законченном покушении на пособничество в нарушении законов и обычаев войны и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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