Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Депутаты готовятся расширить перечень лиц, признанных лицами с инвалидностью в результате войны

Предлагается отнести к лицам с инвалидностью в результате войны военнослужащих, которые были ранены из-за ракетных, артиллерийских или авиаударов по учебным центрам.

Полиграф показал, что 17 из 43 кандидатов на главу САП употребляли наркотики, — глава комиссии Катерина Коваль

Глава Конкурсной комиссии по отбору руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщила, что 17 из 43 участников конкурса на руководителя САП употребляли наркотические средства и привела в комментариях ссылку на законопроект о проверке судей на полиграфе.

Следственная судья Сосновского райсуда Черкасс Елена Борейко грубо нарушила нормы Инструкции по делопроизводству

Следственная судья Сосновского райсуда Черкасс Елена Борейко выдает сторонам уголовного производства определения без соблюдения требований Инструкции по делопроизводству в местных и апелляционных судах Украины.

Не богаты: НАПК предлагает отменить спецпроверку некоторых следователей и дознавателей и полную проверку их деклараций

По мнению НАПК, распространение на категорию дознавателей требований по обязательной полной проверке деклараций и проведению специальной проверки является обременительным, и, как показала практика, их декларации не содержат богатства.

Судью, оправдывавшую нападение РФ на Украину, помогли задокументировать коллеги

Судья Звенигородского райсуда Черкасской области Светлана Федорец наговорила на работе на уголовное производство.

  1. Общество
  2. / В мире

Twitter закроет доступ к TweetDeck пользователям, не прошедшим проверку

11:41, 4 июля 2023
Плата за TweetDeck, ранее бывший бесплатным и широко использовавшийся компаниями и новостными организациями, может принести прибыль Twitter.
Twitter закроет доступ к TweetDeck пользователям, не прошедшим проверку
Фото: techcrunch.com
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Пользователи Twitter в скором времени должны будут пройти проверку, чтобы использовать TweetDeck. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Смена вступит в силу через 30 дней.

Все сохраненные поисковые запросы, списки и столбцы пользователей будут перенесены в новый TweetDeck. Сервис теперь будет поддерживать полную функциональность: Spaces, док-станцию для видео, опросы и т.д.

Однако функциональные возможности Teams в TweetDeck временно недоступны и будут восстановлены в ближайшие недели.

Reuters отмечает, что плата за TweetDeck, ранее бывший бесплатным и широко использовавшийся компаниями и новостными организациями для легкого мониторинга содержимого, может принести прибыль Twitter, которая пыталась сохранить доход от рекламы под владельцем миллиардера Илона Маска.

Этот шаг состоялся лишь через несколько дней после того, как Маск заявил, что как проверенные, так и непроверенные пользователи будут иметь ограниченное количество сообщений, которые они смогут прочесть в день, «чтобы устранить экстремальный уровень сбора данных и системных манипуляций».

Физические лица должны платить 8 долларов в месяц, чтобы подтвердить свою учетную запись, в то время как организации платят 1000 долларов в месяц.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Роман Бабій
    Роман Бабій
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Роман Сацький
    Роман Сацький
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Олександр Кармазін
    Олександр Кармазін
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Назарій Дулебко
    Назарій Дулебко
    голова Сихівського районного суду м. Львова