Twitter закроет доступ к TweetDeck пользователям, не прошедшим проверку

Плата за TweetDeck, ранее бывший бесплатным и широко использовавшийся компаниями и новостными организациями, может принести прибыль Twitter.

Фото: techcrunch.com

Пользователи Twitter в скором времени должны будут пройти проверку, чтобы использовать TweetDeck. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Смена вступит в силу через 30 дней.

Все сохраненные поисковые запросы, списки и столбцы пользователей будут перенесены в новый TweetDeck. Сервис теперь будет поддерживать полную функциональность: Spaces, док-станцию для видео, опросы и т.д.

Однако функциональные возможности Teams в TweetDeck временно недоступны и будут восстановлены в ближайшие недели.

Reuters отмечает, что плата за TweetDeck, ранее бывший бесплатным и широко использовавшийся компаниями и новостными организациями для легкого мониторинга содержимого, может принести прибыль Twitter, которая пыталась сохранить доход от рекламы под владельцем миллиардера Илона Маска.

Этот шаг состоялся лишь через несколько дней после того, как Маск заявил, что как проверенные, так и непроверенные пользователи будут иметь ограниченное количество сообщений, которые они смогут прочесть в день, «чтобы устранить экстремальный уровень сбора данных и системных манипуляций».

Физические лица должны платить 8 долларов в месяц, чтобы подтвердить свою учетную запись, в то время как организации платят 1000 долларов в месяц.

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