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Twitter закриє доступ до TweetDeck користувачам, які не пройшли перевірку

11:41, 4 липня 2023
Плата за TweetDeck, який раніше був безкоштовним і широко використовувався компаніями та новинними організаціями, може принести прибуток Twitter.
Twitter закриє доступ до TweetDeck користувачам, які не пройшли перевірку
Фото: techcrunch.com
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Користувачі Twitter незабаром повинні будуть пройти перевірку, щоб використовувати TweetDeck. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зміна набуде чинності через 30 днів.

Усі збережені пошукові запити, списки та стовпці користувачів буде перенесено в новий TweetDeck. Сервіс тепер підтримуватиме повну функціональність: Spaces, док-станцію для відео, опитування тощо.

Однак функціональні можливості Teams у TweetDeck тимчасово недоступні та будуть відновлені найближчими тижнями.

Reuters зазначає, що плата за TweetDeck, який раніше був безкоштовним і широко використовувався компаніями та новинними організаціями для легкого моніторингу вмісту, може принести прибуток Twitter, який намагався зберегти дохід від реклами під власником мільярдера Ілона Маска.

Цей крок відбувся лише через кілька днів після того, як Маск заявив, що як перевірені, так і неперевірені користувачі матимуть обмежену кількість повідомлень, які вони зможуть прочитати на день, «щоб усунути екстремальний рівень збирання даних і системних маніпуляцій».

Фізичні особи повинні платити 8 доларів на місяць, щоб підтвердити свій обліковий запис, тоді як організації платять 1000 доларів на місяць.

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