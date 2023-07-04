Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
НАЗК пропонує заборонити фінансувати партії держпідприємствам - законопроєкт

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, яким пропонується заборонити державним підприємствам жертвувати гроші політичним партіям/

Кабмін на час воєнного стану обмежив націнку на вітчизняні яйця, батон, молоко

Урядовці продовжили на час воєнного стану та протягом трьох місяців після його скасування державне регулювання цін на окремі вітчизняні товари.

На водія склали протокол за ст. 130 після того, як він не захотів залишати свій мотоцикл на дорозі

Суд дійшов висновку, що власник мотоциклу не відмовлявся від медичного огляду, а лише хотів передати його товаришу.

Міністр економіки Юлія Свириденко дала термінове доручення щодо перевірки Національного агентства з акредитації: чи не зроблять винними «попередників»

«Судово-юридичній газеті» стало відомо, що державний секретар Мінекономіки Віталій Петрук і нинішній очільник Нацагентства з акредитації Сергій Костюк у різний час очолювали Державне агентство України з управління зоною відчуження, і є великі ризики щодо об’єктивності результатів перевірки НААУ.

ВАКС дозволив заочно розслідувати справу екснардепа Деркача

Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та дозволив спеціальне досудове розслідування стосовно екснардепа Андрія Деркача.

  1. У світі

Україна не отримає західні винищувачі, доки не завершиться контрнаступ, – голова Військового комітету НАТО Бауер

10:19, 4 липня 2023
У Військовому комітеті НАТО заявили, що Україна не зможе отримати західні винищувачі до завершення свого контрнаступу.
Україна не отримає західні винищувачі, доки не завершиться контрнаступ, – голова Військового комітету НАТО Бауер
Фото з відкритих джерел
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Україна не отримає західних винищувачів, допоки не завершиться її довгоочікуваний контрнаступ. Про це сказав голова Військового комітету НАТО Роб Бауер в інтерв’ю радіостанції LBC.

За словами Бауера, питання щодо надання Україні винищувачів, про які вона просить, «не буде вирішено в короткостроковій перспективі»..

«Навчання пілотів, техніків, організація матеріально-технічного забезпечення, яке може фактично підтримувати ці літаки, будуть недоступні до початку контрнаступу.

Бауер підкреслив, що цілком розуміє прохання України надати їй винищувачі. Однак, на його думку, не слід «змішувати це з дискусією про контрнаступ зараз».

Відповідаючи на запитання, чи вважає він, що Україна може виграти війну проти рф без винищувачів, голова Військового комітету додав: «Я вважаю, що Україна має перевагу, тому що вона має західні системи зброї, має кращу підготовку і, що дуже важливо, набагато вищий моральний дух і мотивація.

«Ми знали з історії, в основному, що це надзвичайно важлива частина військових дій...Ми знову це бачимо тут, в Україні, люди борються за своє – це екзистенційна боротьба – українці розуміють, за що вони борються, росіяни не мають поняття, за що вони борються», – сказав чиновник НАТО.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

 

 

 

 

 

Читайте також
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Іван Калаур
    Іван Калаур
    заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Дмитро Лубінець
    Дмитро Лубінець
    уповноважений Верховної Ради України з прав людини
  • Володимир Бевзенко
    Володимир Бевзенко
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Володимир Сопрун
    Володимир Сопрун
    суддя Вінницького апеляційного суду
  • Ірина Огренич
    Ірина Огренич
    суддя Київського районного суду м. Одеси