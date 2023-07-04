Україна не отримає західні винищувачі, доки не завершиться контрнаступ, – голова Військового комітету НАТО Бауер

У Військовому комітеті НАТО заявили, що Україна не зможе отримати західні винищувачі до завершення свого контрнаступу.

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Україна не отримає західних винищувачів, допоки не завершиться її довгоочікуваний контрнаступ. Про це сказав голова Військового комітету НАТО Роб Бауер в інтерв’ю радіостанції LBC.

За словами Бауера, питання щодо надання Україні винищувачів, про які вона просить, «не буде вирішено в короткостроковій перспективі»..



«Навчання пілотів, техніків, організація матеріально-технічного забезпечення, яке може фактично підтримувати ці літаки, будуть недоступні до початку контрнаступу.

Бауер підкреслив, що цілком розуміє прохання України надати їй винищувачі. Однак, на його думку, не слід «змішувати це з дискусією про контрнаступ зараз».

Відповідаючи на запитання, чи вважає він, що Україна може виграти війну проти рф без винищувачів, голова Військового комітету додав: «Я вважаю, що Україна має перевагу, тому що вона має західні системи зброї, має кращу підготовку і, що дуже важливо, набагато вищий моральний дух і мотивація.



«Ми знали з історії, в основному, що це надзвичайно важлива частина військових дій...Ми знову це бачимо тут, в Україні, люди борються за своє – це екзистенційна боротьба – українці розуміють, за що вони борються, росіяни не мають поняття, за що вони борються», – сказав чиновник НАТО.

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