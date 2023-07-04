Украина не получит западные истребители, пока не завершится контрнаступление, – председатель Военного комитета НАТО Бауэр

В Военном комитете НАТО заявили, что Украина не сможет получить западные истребители до завершения своего контрнаступления.

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Украина не получит западных истребителей, пока не завершится ее долгожданное контрнаступление. Об этом сказал глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр в интервью радиостанции LBC.

По словам Бауэра, вопрос предоставления Украине истребителей, о которых она просит, «не будет решен в краткосрочной перспективе».



«Обучение пилотов, техников, организация материально-технического обеспечения, которое может фактически поддерживать эти самолеты, будут недоступны до начала контрнаступления.

Бауэр подчеркнул, что полностью понимает просьбу Украины предоставить ей истребители. Однако, по его мнению, не следует «смешивать это с дискуссией о контрнаступлении сейчас».

Отвечая на вопрос, считает ли он, что Украина может выиграть войну против рф без истребителей, председатель Войского комитета добавил: «Я считаю, что Украина имеет преимущество, потому что она имеет западные системы оружия, имеет лучшую подготовку и, что очень важно, намного высший моральный дух и мотивацию.



«Мы знаем с истории, в основном, что это чрезвычайно важная часть военных действий...Мы снова это видим здесь, в Украине, люди борются за свое – это экзистенциальная борьба – украинцы понимают, за что они борются, россияне не имеют понятия, за что они борются», – сказал чиновник НАТО.

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