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  1. В Україні

Допомагав росіянам бити по житлових будинках: викрито жителя Миколаєва

12:00, 4 липня 2023
У Миколаєві місцевий мешканець співпрацював з окупантами та передавав їм дані про розташування військових та цивільних об’єктів на території міста.
Допомагав росіянам бити по житлових будинках: викрито жителя Миколаєва
Фото: gp.gov.ua
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Жителя Миколаєва передавав окупантам дані про військові та цивільні об’єкти на території міста. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, на початку 2023 року чоловік добровільно погодився співпрацювати з представниками спецслужб рф. Він збирав та передавав через Telegram інформацію про місця дислокації підрозділів ЗСУ.

«У червні 2023 року підозрюваний передав координати розташування об’єктів цивільної інфраструктури у Миколаєві.

При цьому чоловік усвідомлював, що надану ним інформацію ворог може використати для нанесення ракетних ударів по цих об’єктах. Він також передбачав суспільно-небезпечні наслідки у вигляді загибелі цивільного населення та руйнуванням житлових будинків.

Завдяки скоординованим діям правоохоронців завчасно було попереджено скоєння кримінального правопорушення», –йдеться у повідомленні прокуратури.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру у державній зраді та у закінченому замаху на пособництво у порушенні законів та звичаїв війни та обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

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