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Андрій Костін провів першу робочу зустріч з українськими прокурорами в Міжнародному центрі для розслідування вторгнення рф в Україну

10:48, 4 липня 2023
Міжнародний центр розпочав свою роботу 3 липня 2023 на базі Євроюсту у Гаазі.
Андрій Костін провів першу робочу зустріч з українськими прокурорами в Міжнародному центрі для розслідування вторгнення рф в Україну
Фото: ОГП
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Генеральний прокурор Андрій Костін провів першу робочу зустріч з українськими прокурорами в Міжнародному центрі з переслідування за злочин агресії проти України (ICPA) в Гаазі. Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.

Зазначається, що на зустрічі визначили обсяг роботи та ключові пріоритети. Стратегічною метою є притягнення до відповідальності політичного та військового керівництва рф.

«Тут твориться історія: ми закладаємо основу майбутнього трибуналу», – наголосив Андрій Костін.

Міжнародний центр з переслідування за злочин агресії проти України розпочав свою роботу 3 липня 2023 на базі Євроюсту у Гаазі.

ICPA є унікальним судовим центром, інтегрованим в Євроюст для сприяння національним розслідуванням злочину агресії, пов’язаного з війною в Україні. Завдяки ICPA незалежні прокурори з різних країн зможуть щодня співпрацювати в єдиному місці, швидко та ефективно обмінюватися доказами та узгоджувати спільну стратегію розслідування та обвинувачення.

ICPA сприятиме ефективній підготовці справ і братиме участь в будь-якому майбутньому судовому переслідуванні за злочин агресії, незалежно від юрисдикції, до якої будуть подані на розгляд справи.

Учасники ICPA отримають індивідуальну оперативну, технічну, логістичну та фінансову підтримку Євроюсту. База даних доказів основних міжнародних злочинів (CICED), якою керує Євроюст, відіграватиме головну роль у забезпеченні діяльності ICPA.

Окрім України, у початковій фазі роботи ICPA беруть участь п’ять учасників Спільної слідчої групи (JIT) – Литва, Латвія, Естонія, Польща та Румунія. Після підписання Меморандуму про взаєморозуміння із учасниками JIT, Сполучені Штати призначили спеціального прокурора з питань злочину агресії, який сприятиме діяльності ICPA.

У найближчі місяці до учасників центру ICPA приєднаються інші країни та організації, зокрема МКС і Консультативна місія ЄС в Україні. Країни, які володіють інформацією або доказами, що мають відношення до розслідування злочину агресії проти України, також можуть звернутися з проханням про свою участь.

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