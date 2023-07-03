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  1. У світі

У Гаазі відкрили Міжнародний центр для розслідування вторгнення росії в Україну

13:21, 3 липня 2023
Він має зібрати докази як проміжний крок перед створенням спеціального трибуналу, який міг би притягнути представників кремля до відповідальності за агресію.
У Гаазі відкрили Міжнародний центр для розслідування вторгнення росії в Україну
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У Гаазі (Нідерланди) в понеділок, 3 липня, відкрився міжнародний офіс із розслідування вторгнення російської федерації в Україну. Про це повідомляє Євроюст.

До роботи в ньому долучаться прокурори з України, ЄС, Міжнародного кримінального суду та США.

Центр збиратиме докази для обвинувачення кремлівським чиновникам — це проміжний крок перед створенням спеціального трибуналу. Євроюст уже відкрив центральну базу даних для доказів воєнних злочинів, злочинів проти людства та геноциду.

Зазначається, що центр забезпечить структуру для підтримки та вдосконалення поточних і майбутніх розслідувань злочину агресії, а також сприятиме обміну та аналізу доказів, зібраних з початку російської агресії.

Євроюст надаватиме оперативну, юридичну, фінансову та матеріально-технічну підтримку, в тому числі для збереження, зберігання та аналізу доказів.

Ця робота має важливе значення для підготовки до майбутніх судових процесів, чи то в національних, чи у міжнародних судах, включаючи можливий трибунал щодо злочину агресії чи Міжнародний кримінальний суд (МКС).

Міжнародний кримінальний суд уповноважений переслідувати найтяжчі міжнародні злочини – геноцид, злочини проти людяності, воєнні злочини та злочин агресії. Однак наразі МКС не може переслідувати росію за злочин агресії, оскільки рф не є державою-учасницею МКС.

Щоб заповнити цю прогалину, у листопаді 2022 року Єврокомісія представила державам-членам варіанти, які б гарантували повну відповідальність за всі злочини, скоєні в Україні.

У цих варіантах розглядалася можливість створення механізму відповідальності, який би уможливив переслідування злочину агресії.

Поки тривають дискусії, зокрема в рамках Основної групи щодо створення Спеціального трибуналу, вкрай важливо забезпечити належний захист відповідних доказів, а також можливість розпочати розслідування в екстреному порядку, тому було вирішено створити Міжнародний центр з переслідування за злочин агресії проти України.

Генеральний прокурор України Андрій Костін зазначив: «Офіційне відкриття Міжнародного центру з розслідування злочинів агресії є чітким сигналом того, що світ єдиний і непохитний на шляху притягнення російського режиму до відповідальності за всі його злочини. На жаль, в міжнародній архітектурі кримінального правосуддя існує діра у відповідальності за злочин агресії. Центр є одним із будівельних блоків посилення заборони агресії, таким чином завершуючи та зміцнюючи цю архітектуру».

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