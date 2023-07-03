В Гааге открыли Международный центр для расследования вторжения россии в Украину

Он должен собрать доказательства как промежуточный шаг перед созданием специального трибунала, который мог привлечь представителей кремля к ответственности за агрессию.

В Гааге (Нидерланды) в понедельник, 3 июля, открылся международный офис по расследованию вторжения российской федерации в Украину. Об этом сообщает Евроюст.

К работе в нем присоединятся прокуроры Украины, ЕС, Международного уголовного суда и США.

Центр будет собирать доказательства обвинения кремлевским чиновникам — это промежуточный шаг перед созданием специального трибунала. Евроюст уже открыл центральную базу данных по доказательствам военных преступлений, преступлений против человечества и геноцида.

Указано, что центр обеспечит структуру для поддержки и усовершенствования текущих и будущих расследований преступления агрессии, а также будет способствовать обмену и анализу доказательств, собранных с начала российской агрессии.

Евроюст будет оказывать оперативную, юридическую, финансовую и материально-техническую поддержку, в том числе для сохранения, хранения и анализа доказательств.

Эта работа имеет важное значение для подготовки к будущим судебным процессам, будь то в национальных или международных судах, включая возможный трибунал по преступлению агрессии или Международный уголовный суд (МКС).

Международный уголовный суд уполномочен преследовать тяжкие международные преступления – геноцид, преступления против человечности, военные преступления и преступление агрессии. Однако пока МКС не может преследовать россия за преступление агрессии, поскольку рф не является государством-участником МКС.

Чтобы восполнить этот пробел, в ноябре 2022 года Еврокомиссия представила государствам-членам варианты, гарантирующие полную ответственность за все преступления, совершенные в Украине.

В этих вариантах рассматривалась возможность создания механизма ответственности, который позволил бы преследование преступления агрессии.

Пока продолжаются дискуссии, в частности в рамках Основной группы по созданию Специального трибунала, крайне важно обеспечить надлежащую защиту соответствующих доказательств, а также возможность начать расследование в экстренном порядке, поэтому было решено создать Международный центр преследования за преступление агрессии против Украины.

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин отметил: «Официальное открытие Международного центра по расследованию преступлений агрессии является четким сигналом того, что мир единственный и непреклонный для привлечения российского режима к ответственности за все его преступления. К сожалению, в международной архитектуре уголовного правосудия существует дыра в ответственности за преступление агрессии. Центр является одним из строительных блоков усиления запрета агрессии, таким образом завершая и укрепляя архитектуру».

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