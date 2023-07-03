На Twitter подали в суд за неуплату счетов на сумму $660 тысяч

Австралийская фирма обвиняет Twitter в том, что сервис не оплатил ее услуги и требует возмещения через суд.

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Австралийская фирма по управлению проектами Facilitate Corp подала в суд иск против Twitter, утверждая, что компания не оплатила ее услуги в четырех странах. Об этом пишет Reuters.

По данным издания, 29 июня частная компания Facilitate подала иск в окружной суд США Северного округа Калифорнии, обвиняя Twitter в неуплате счетов за предоставленные компанией услуги на сумму более 660 тысяч долларов.

В иске Facilitate говорится, что с 2022 по начало 2023 года они установили датчики в офисах Twitter в Лондоне и Дублине, украсили офис в Сингапуре и расчистили офис в Сиднее.



За эти работы Twitter задолжал компании примерно 203 тысяч фунтов стерлингов, 546 600 сингапурских и 61 300 австралийских долларов соответственно.



Facilitate заявила, что требует возмещения ущерба в размере, который будет определен во время судебного разбирательства, судебных издержек и процентов по максимальной законной ставке.

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