Как попасть в укрытия, расположенные в школах Киева, — рассказали в КГГА

Чтобы попасть в укрытие или пункт несокрушимости, необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

В Киевской городской государственной администрации рассказали, как попасть в укрытия, расположенные в столичных школах. Всего в столице насчитывается 900 таких укрытий.

Так, чтобы попасть в укрытие или пункт несокрушимости, необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

«Дополнительно все учебные заведения столицы оснащены достаточным количеством камер наблюдения и «тревожной кнопкой», а три четверти заведений физически охраняет «Муниципальная охрана», - говорится в сообщении.

Правила доступа к таким укрытиям определены протоколом комиссии ТЭБ и ЧС от 23.06.2022 направлены на защиту детей от проникновения диверсионных групп и террористических угроз. В указанном документе речь шла о специальном режиме доступа к учебным заведениям, а также закрытии их территорий на время комендантского часа и содержании закрытых подвалов и чердаков.

В то же время в протоколе речь не идет об укрытии, ведь все чердаки и подвалы, в понимании Кодекса гражданской защиты, не являются защитными сооружениями. Укрытиями являются только специально обустроенные помещения, в которых возможно временное пребывание людей для защиты от воздействия поражений.

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