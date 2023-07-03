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В рф заявили о попытке «покушения» на коллаборанта Аксенова

12:43, 3 июля 2023
Традиционно в попытке «покушения» обвиняют Украину.
В рф заявили о попытке «покушения» на коллаборанта Аксенова
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В рф заявили, что фсб якобы предотвратила попытку "покушения" на самопровозглашенного "главу" Крыма, коллаборанта Сергея Аксенова. Об этом пишут россми. 

Традиционно обвинили украинские спецслужбы. Там утверждают, что задержали гражданина рф, которого якобы "завербовала СБУ" и которого "обучали в Украине минно-взрывному делу". Мужчина будто даже получил позывной "Каратист".

В фсб рф также заявили, что задержанный якобы планировал взорвать автомобиль крымского гауляйтера. Однако его "поймали", когда он "забирал бомбу из тайника".

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