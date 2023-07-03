У рф заявили про спробу «замаху» на колаборанта Аксьонова

Традиційно у спробі «замаху» звинувачують Україну.

У рф заявили, що фсб нібито запобігла спробі "замаху" на самопроголошеного "очільника" Криму, колаборанта Сергія Аксьонова. Про це пишуть росзмі.

Традиційно в цьому звинуватили українські спецслужби. Там стверджують, що затримали громадянина рф, якого нібито "завербувала СБУ" і якого "навчали в Україні мінно-вибуховій справі". Чоловік нібито навіть отримав позивний "Каратист".

У фсб рф також заявили, що затриманий ніби планував підірвати автомобіль кримського гауляйтера. Однак чоловіка "спіймали", коли він "забирав бомбу зі схованки".

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