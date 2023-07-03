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  1. В Украине

Кабмин отменил обязательное декларирование при повышении цен на социальные продуктовые товары

13:59, 3 июля 2023
Правительство разрешило повышать цены на социальные продукты без обязательного декларирования.
Кабмин отменил обязательное декларирование при повышении цен на социальные продуктовые товары
Фото из открытых источников
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Правительство отменило обязательное декларирование при повышении розничных цен на социальные продуктовые товары более чем на 5%. Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров Украины от 19.06.2023 №650 «О регулировании цен на отдельные виды продовольственных товаров и обеспечении стабильной работы производителей продовольствия в условиях военного положения», сообщает Госпродпотребслужба.

«С целью устранения чрезмерного давления на бизнес правительством принято решение об отмене процедуры декларирования изменения розничных цен на товары, имеющие существенную социальную значимость и противоэпидемическое назначение», – говорится в сообщении.

Также этим же постановлением Кабмин продлил государственное регулирование цен на отдельные виды продовольственных товаров в период военного положения и три месяца после его прекращения или отмены.

Предполагается, что регулирование цен в течение указанного периода будет осуществляться путем установления предельного уровня торговой надбавки (наценки) в размере не более 10% на ограниченный перечень пищевых продуктов, а именно:

– муку пшеничная высшего сорта,

– молоко пастеризованное жирностью 2,5% (в пленке),

– яйца куриные категории С1,

– птицу (тушки куриные, четвертины тушки куриной),

– масло подсолнечное рафинированное,

– хлеб ржано-пшеничный и батон.

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