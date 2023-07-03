Кабмин отменил обязательное декларирование при повышении цен на социальные продуктовые товары

Правительство разрешило повышать цены на социальные продукты без обязательного декларирования.

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Правительство отменило обязательное декларирование при повышении розничных цен на социальные продуктовые товары более чем на 5%. Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров Украины от 19.06.2023 №650 «О регулировании цен на отдельные виды продовольственных товаров и обеспечении стабильной работы производителей продовольствия в условиях военного положения», сообщает Госпродпотребслужба.



«С целью устранения чрезмерного давления на бизнес правительством принято решение об отмене процедуры декларирования изменения розничных цен на товары, имеющие существенную социальную значимость и противоэпидемическое назначение», – говорится в сообщении.



Также этим же постановлением Кабмин продлил государственное регулирование цен на отдельные виды продовольственных товаров в период военного положения и три месяца после его прекращения или отмены.



Предполагается, что регулирование цен в течение указанного периода будет осуществляться путем установления предельного уровня торговой надбавки (наценки) в размере не более 10% на ограниченный перечень пищевых продуктов, а именно:



– муку пшеничная высшего сорта,



– молоко пастеризованное жирностью 2,5% (в пленке),



– яйца куриные категории С1,



– птицу (тушки куриные, четвертины тушки куриной),



– масло подсолнечное рафинированное,



– хлеб ржано-пшеничный и батон.

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