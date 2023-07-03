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Присвоили 5 млн гривен «боевых» выплат военным: ГБР разоблачило схему командира одной из воинских частей

13:40, 3 июля 2023
Фигуранты включили в списки для выплат 9 военнослужащих части, которые фактически не принимали непосредственное участие в боевых действиях, но получали все предусмотренные законодательством выплаты.
Присвоили 5 млн гривен «боевых» выплат военным: ГБР разоблачило схему командира одной из воинских частей
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Государственное бюро расследований разоблачило схему командира одной из воинских частей и четырех его подчиненных — они присвоили почти 5 млн грн боевых выплат военным. Им сообщили о подозрении. Об этом сообщает ГБР.

Отмечается, что схема действовала в течение 7 месяцев, а нанесенный государству ущерб составляет почти 5 млн грн.

«Установлено, что фигуранты включили в списки для выплат 9 военнослужащих находившиеся за пределами Донецкой области части. Они фактически не принимали непосредственного участия в боевых действиях, но получали все предусмотренные законодательством выплаты.

В период с марта по сентябрь 2022 года этим военнослужащим ежемесячно безосновательно перечисляли на карточный счет по 100 тысяч гривен каждому.

Во время обысков у подозреваемых правоохранители изъяли документацию, на основании которой производились незаконные начисления и выплаты «боевых» доплат», — говорится в сообщении.

В настоящее время принимается решение об избрании злоумышленникам меры пресечения в виде содержания под стражей.

Командир воинской части подозревается в растрате и завладении чужим имуществом, совершенным организованной группой путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах и выдаче должностным лицом заведомо ложных официальных документов (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Четверо его подчиненных, привлеченных в схеме, — в растрате и завладении чужим имуществом, совершенных организованной группой путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины)

Санкция статей предусматривает лишение свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

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