Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Рада ухвалила закон про надання допомоги військовим у приватних медичних клініках, однак не зрозуміло, за чий рахунок

Рада ухвалила закон, який передбачає, що військовослужбовцям під час воєнного стану надаватимуть меддопомогу у приватних клініках, однак не визначено, яку саме і не зрозуміло, чиїм коштом.

Верховний Суд нагадав про важливість дотримання встановленої процедури розробки та затвердження детального плану території населеного пункту

Детальний план території та обов’язковість його відповідності Генплану: позиція Верховного Суду.

В Україні скасували конкурс на посади голови та членів Комісії регулювання азартних ігор

Зеленський підписав закон, яким скасовано конкурс на посади голови та членів Комісії з питань регулювання азартних ігор та віддано зазначені кадрові призначення на відкуп уряду.

У Міграційній службі не змогли пояснити порядок зняття з реєстрації осіб за адресою житла, яке зруйновано

У ДМС надали відповідь, з якої незрозуміло, чи може новий власник «виписати» осіб зі своєї власності за новим законом.

Рада розширила перелік волонтерів, збори яких звільняються від оподаткування

Депутати ухвалили закон про розширення переліку волонтерів, допомога яких звільняється від оподаткування.

  1. В Україні

Привласнили 5 млн гривень «бойових» виплат військовим: ДБР викрило схему командира однієї з військових частин

13:40, 3 липня 2023
Фігуранти включили у списки для виплат 9 військовослужбовців частини, які фактично не брали безпосередню участь у бойових діях, але отримували усі передбачені законодавством виплати.
Привласнили 5 млн гривень «бойових» виплат військовим: ДБР викрило схему командира однієї з військових частин
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Державне бюро розслідувань викрило схему командира однієї з військових частин та чотирьох його підлеглих — вони привласнили майже 5 млн грн бойових виплат військовим. Їм повідомили про підозру. Про це повідомляє ДБР.

Зазначається, що схема діяла протягом 7 місяців, а завдані державі збитки становлять майже 5 млн грн.

«Встановлено, що фігуранти включили у списки для виплат 9 військовослужбовців частини, які перебували за межами Донецької області. Вони фактично не брали безпосередню участь у бойових діях, але отримували усі передбачені законодавством виплати.

У період з березня по вересень 2022 року цим військовослужбовцям щомісячно безпідставно перераховували на картковий рахунок по 100 тисяч гривень кожному.

Під час обшуків у підозрюваних правоохоронці вилучили документацію, на підставі якої здійснювались незаконні нарахування та виплати «бойових» доплат», — йдеться у повідомленні.

Наразі приймається рішення про обрання зловмисникам запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Командир військової частини підозрюється у розтраті та заволодінні чужим майном, вчинених організованою групою шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

Четверо його підлеглих, залучених у схемі — у розтраті та заволодінні чужим майном, вчинених організованою групою шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України)

Санкція статей передбачає позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео