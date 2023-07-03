Привласнили 5 млн гривень «бойових» виплат військовим: ДБР викрило схему командира однієї з військових частин

Фігуранти включили у списки для виплат 9 військовослужбовців частини, які фактично не брали безпосередню участь у бойових діях, але отримували усі передбачені законодавством виплати.

Державне бюро розслідувань викрило схему командира однієї з військових частин та чотирьох його підлеглих — вони привласнили майже 5 млн грн бойових виплат військовим. Їм повідомили про підозру. Про це повідомляє ДБР.

Зазначається, що схема діяла протягом 7 місяців, а завдані державі збитки становлять майже 5 млн грн.

«Встановлено, що фігуранти включили у списки для виплат 9 військовослужбовців частини, які перебували за межами Донецької області. Вони фактично не брали безпосередню участь у бойових діях, але отримували усі передбачені законодавством виплати.

У період з березня по вересень 2022 року цим військовослужбовцям щомісячно безпідставно перераховували на картковий рахунок по 100 тисяч гривень кожному.

Під час обшуків у підозрюваних правоохоронці вилучили документацію, на підставі якої здійснювались незаконні нарахування та виплати «бойових» доплат», — йдеться у повідомленні.

Наразі приймається рішення про обрання зловмисникам запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Командир військової частини підозрюється у розтраті та заволодінні чужим майном, вчинених організованою групою шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

Четверо його підлеглих, залучених у схемі — у розтраті та заволодінні чужим майном, вчинених організованою групою шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України)

Санкція статей передбачає позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.