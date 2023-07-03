Тариф на воду залишиться незмінним: НКРЕКП скасувала рішення про підвищення

НКРЕКП скасувала рішення про піднятті тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, під час свого позачергового засідання скасувала рішення від 29 червня щодо коригування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення. Про це йдеться на сайті НКРЕКП.

Згідно з цим рішенням тарифи на послуги 34 водоканалів з 1 липня 2023 року мали зрости в середньому на 32%.

Регулятор розпочинає консультації з Кабінетом Міністрів України та всіма зацікавленими сторонами задля напрацювання справедливого соціального рішення, яке зможе забезпечити додаткові фінансові ресурси з Державного бюджету або інші компенсаторні механізми для покриття витрат водоканалів.

Зокрема, голова НКРЕКП К. Ущаповський зазначив: «Верховний Головнокомандувач в період воєнного стану висловився проти рішення про перегляд тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, що є самодостатньою підставою для скасування прийнятого Регулятором рішення. Крім цього, Прем’єр-міністр України наголосив на необхідності проведення консультацій щодо такого рішення. У зв’язу з цим пропоную скасувати постанови від 29 червня 2023 року відповідно до переліку, який оприлюдений в проєкті рішення».

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський розкритикував рішення НКРЕКП підвищити тарифи на водопостачання для населення, назвавши його ганебним і непрофесійним.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що рішення про підвищення тарифів на воду йде у розріз з політикою Кабміну.

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