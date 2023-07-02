Ганебне та непрофесійне рішення, — Зеленський про підвищення тарифів на воду

Уряду доручено представити рішення у відповідь.

Президент України Володимир Зеленський розкритикував рішення НКРЕКП підвищити тарифи на водопостачання для населення, назвавши його ганебним і непрофесійним. Про це глава держави сказав у відеозверненні.

«М’яко кажучи, ганебне рішення. Непрофесійне. Не погоджене з урядом», - наголосив глава держави.

За його словами, влада не може і не буде сприймати спокійно такі рішення.

«Уряду доручено представити рішення у відповідь. І вони будуть», - наголосив Президент.

Раніше ми писали, що Шмигаль жорстко розкритикував рішення НКРЕКП про підвищення тарифів на воду.

Так, , із 1 липня в Україні зросли тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення – в середньому на 32%.

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