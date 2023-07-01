Зеленський зібрав Ставку на Рівненській АЕС: про що говорили

Президент Володимир Зеленський 1 липня провів виїзне засідання Ставки на Рівненській АЕС. Він зазначив, що на місці оцінили будь-які можливі загрози станції.
"Сьогодні Ставка виїзна. Зібралися на Рівненській АЕС, щоб на місці оцінити будь-які можливі загрози станції.
Доповіді Залужного, Буданова про оперативну обстановку на білоруському кордоні та можливі дії ворога.
Клименко, Наєв, Лебідь, Дейнеко – про посилення Північного напрямку й охорону АЕС.
Начальник Рівненської ОВА Коваль і командувач «Волині» Миронюк – про оборонні рубежі та соціально-економічну ситуацію в регіоні. Щиголь – про захист Рівненської АЕС від кіберзагроз.
Також брали участь: президент «Енергоатома» Котін і директор станції Ковтонюк.
Тримаємо ситуацію під контролем", - повідомив він.
Раніше Зеленський заявляв, що росія може влаштувати теракт на ЗАЕС, аби вплинути на контрнаступ ЗСУ.
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