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Велика Палата ВС відступила від висновку Верховного Суду стосовно можливості оскарження ухвали суду першої інстанції про залишення позовної заяви без руху

Велика Палата Верховного Суду: Ухвала суду першої інстанції про залишення позовної заяви без руху підлягає апеляційному оскарженню лише разом з рішенням суду, якщо суд першої інстанції у цій ухвалі встановлює розмір судового збору, який позивач (заявник) має сплатити при зверненні до суду, або порядок його обчислення, однак особа не погоджується або з таким розміром, або з порядком його обчислення.

Кабмін вніс новий законопроект про боротьбу з впливом олігархів на політичні партії

Зокрема пропонується установити вичерпний перелік заборон щодо витрачання політичними партіями коштів державного фінансування статутної діяльності політичних партій.

Чи заборонять українцям купувати авто: аналіз законопроекту

Уряд зареєстрував законопроєкт, який ускладнює можливість легально користуватися новим авто для боржників.

Українці з 2024 року будуть через Дію обирати регіональні проєкти, які фінансуватиме держава

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт, який передбачає, що з наступного року українці зможуть через Дію обирати проєкти регіонального розвитку, які будуть фінансуватися коштом ДФРР.

Залучення міжнародних партнерів до процесу добору суддів КСУ було закладене у Конституції ще з 2016 року, - Денис Маслов

До законопроекту про відбір суддів Конституційного Суду України за допомогою міжнародних експертів подали 435 поправок.

  1. В Україні

Зеленський зібрав Ставку на Рівненській АЕС: про що говорили

20:46, 1 липня 2023
Засідання провели там, щоб на місці оцінити будь-які можливі загрози станції.
Зеленський зібрав Ставку на Рівненській АЕС: про що говорили
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Президент Володимир Зеленський 1 липня провів виїзне засідання Ставки на Рівненській АЕС. Він зазначив, що на місці оцінили будь-які можливі загрози станції.

"Сьогодні Ставка виїзна. Зібралися на Рівненській АЕС, щоб на місці оцінити будь-які можливі загрози станції.

Доповіді Залужного, Буданова про оперативну обстановку на білоруському кордоні та можливі дії ворога.

Клименко, Наєв, Лебідь, Дейнеко – про посилення Північного напрямку й охорону АЕС.

Начальник Рівненської ОВА Коваль і командувач «Волині» Миронюк – про оборонні рубежі та соціально-економічну ситуацію в регіоні. Щиголь – про захист Рівненської АЕС від кіберзагроз.

Також брали участь: президент «Енергоатома» Котін і директор станції Ковтонюк.

Тримаємо ситуацію під контролем", - повідомив він. 

Раніше Зеленський заявляв, що росія може влаштувати теракт на ЗАЕС, аби вплинути на контрнаступ ЗСУ.

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