Зеленський зібрав Ставку на Рівненській АЕС: про що говорили

Засідання провели там, щоб на місці оцінити будь-які можливі загрози станції.

Президент Володимир Зеленський 1 липня провів виїзне засідання Ставки на Рівненській АЕС. Він зазначив, що на місці оцінили будь-які можливі загрози станції.

"Сьогодні Ставка виїзна. Зібралися на Рівненській АЕС, щоб на місці оцінити будь-які можливі загрози станції.

Доповіді Залужного, Буданова про оперативну обстановку на білоруському кордоні та можливі дії ворога.

Клименко, Наєв, Лебідь, Дейнеко – про посилення Північного напрямку й охорону АЕС.

Начальник Рівненської ОВА Коваль і командувач «Волині» Миронюк – про оборонні рубежі та соціально-економічну ситуацію в регіоні. Щиголь – про захист Рівненської АЕС від кіберзагроз.

Також брали участь: президент «Енергоатома» Котін і директор станції Ковтонюк.

Тримаємо ситуацію під контролем", - повідомив він.

Раніше Зеленський заявляв, що росія може влаштувати теракт на ЗАЕС, аби вплинути на контрнаступ ЗСУ.

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