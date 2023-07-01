Зеленский собрал Ставку на Ровенской АЭС: о чем говорили

Заседание провели там, чтобы на месте оценить любые возможные угрозы станции.

Президент Владимир Зеленский 1 июля провел выездное заседание Ставки на Ровенской АЭС. Он отметил, что на месте оценили любые возможные угрозы станции.

"Сьогодні Ставка виїзна. Зібралися на Рівненській АЕС, щоб на місці оцінити будь-які можливі загрози станції.

Доповіді Залужного, Буданова про оперативну обстановку на білоруському кордоні та можливі дії ворога.

Клименко, Наєв, Лебідь, Дейнеко – про посилення Північного напрямку й охорону АЕС.

Начальник Рівненської ОВА Коваль і командувач «Волині» Миронюк – про оборонні рубежі та соціально-економічну ситуацію в регіоні. Щиголь – про захист Рівненської АЕС від кіберзагроз.

Також брали участь: президент «Енергоатома» Котін і директор станції Ковтонюк.

Тримаємо ситуацію під контролем", - сказал он.

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