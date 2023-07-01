Шмыгаль жестко раскритиковал решение НКРЭКУ о повышении тарифов на воду

«Решения не приемлемы. Решения не согласованы с правительством»: Денис Шмыгаль заявил, что решения о повышении тарифов на воду идут вразрез с политикой Кабмина.

Фото: facebook.com/dshmyhal

Решение о повышении тарифов на водоснабжение является самоуправством НКРЭКУ. Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль. Так, по его словам, никаких решений об увеличении стоимости водоснабжения Кабмин не принимал.

"Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла решение повысить тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод.

Решения не приемлемы. Решения не согласованы с правительством. Во время войны мы должны действовать единой командой, особенно в таких чувствительных областях, как энергетика и тарифообразование.

Мы делаем все возможное, чтобы обеспечить социальную справедливость. Увеличиваем пенсии. Выплачиваем субсидии всем нуждающимся. Помогаем регионам для постоянства тарифов на тепло и горячую воду. В то время как несогласованные решения комиссии идут вразрез с политикой правительства.

Сегодня дал поручение министру энергетики и министерству инфраструктуры провести дополнительные консультации с НКРЭКУ по поводу возможности пересмотра таких решений", — сообщил Шмыгаль.

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