Шмигаль жорстко розкритикував рішення НКРЕКП про підвищення тарифів на воду

«Рішення не прийнятні. Рішення не погоджені з Урядом»: Денис Шмигаль заявив, що рішення про підвищення тарифів на воду йдуть у розріз з політикою Кабміну.

Фото: facebook.com/dshmyhal

Рішення про підвищення тарифів на водопостачання є самоправством НКРЕКП. Про це заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Так, за його словами, жодних рішень про збільшення вартості водопостачання Кабмін не ухвалював.

"Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) ухвалила рішення підвищити тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення.

Рішення не прийнятні. Рішення не погоджені з Урядом. Під час війни ми маємо діяти єдиною командою, особливо в таких чутливих сферах як енергетика та тарифоутворення.

Ми робимо все можливе, аби забезпечити соціальну справедливість. Збільшуємо пенсії. Виплачуємо субсидії всім, хто їх потребує. Допомагаємо регіонам для сталості тарифів на тепло і гарячу воду. Тоді як непогоджені рішення комісії йдуть у розріз із політикою уряду.

Сьогодні дав доручення міністру енергетики і міністерству інфраструктури провести додаткові консультації з НКРЕКП щодо можливості перегляду таких рішень", — повідомив Шмигаль.

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